Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: 40 salvati ma ci sono dispersi

Vi sarebbero tre dispersi dopo che una barca di migranti si è ribaltata nelle acque al largo di Lampedusa.

La ricostruzione del naufragio a largo di Lampedusa

Il maltempo non ferma i viaggi della speranza dei migranti verso Lampedusa, ma rende sempre più difficile la traversata e il recupero. Così stanotte una operazione della Guardia costiera a ovest Lampedusa ha portato al salvataggio di circa 40 naufraghi. Fra di loro c’erano 7 donne e un bambino. Ma l’operazione è stata tutt’altro che facile e qualcuno, purtroppo, risulta disperso. La barca, infatti, che sarebbe partita da Sfax in Tunisia il primo dicembre scorso, all’arrivo dei soccorsi si è ribaltata e tutti gli occupanti sono finiti in mare. Come spesso accade in queste circostanze, gli occupanti si spostano tutti su un lato e la barca si capovolge.

Quaranta salvati, ci sono dispersi

Sono così iniziate le operazioni di recupero dei dispersi e tre risulterebbero dispersi. Si pensa che potrebbero essere rimasti intrappolati nello scafo ribaltato.

Tutti i 40 salvati sono stati accompagnati al Molo Favaloro e da lì all’hotpsot di Contrada Imbracola. Solo per uno di loro che è svenuto sulla motovedetta dopo essere stato rianimato è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Agrigento.