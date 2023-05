Imbarcati sul traghetto di linea che domani all'alba giungerà a Porto Empedocle

Proseguono i trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa. In 200 in serata hanno lasciato la struttura di contrada Imbriacola per essere imbarcati sul traghetto di linea che domani all’alba giungerà a Porto Empedocle.

Nella struttura restano in 190. Già stamani la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, aveva disposto il trasferimento, sempre su nave di linea, di altri 183 migranti.