Migranti in mare a Sud di Lampedusa, salvati da nave Aurora: “Arriveremo a Catania per sbarco”

Previsto nelle prossime ore l'arrivo dei migranti ai piedi dell'Etna.

La nave Aurora dell’Ong Sea Watch ha salvato 84 persone che si trovavano in difficoltà a bordo di alcune imbarcazioni nel mar Mediterraneo a Sud della Sicilia, nei pressi di Lampedusa.

Un gruppo di 36 persone era presente a bordo di una barca di legno, mentre altre 48 erano imbarcate su un mezzo di ferro instabile. Dopo essersi confrontata con le autorità italiane, alla nave è stato assegnato il porto di Catania come destinazione di sbarco.

Sea Watch: “Siamo in viaggio verso la Sicilia

“L’Italia ci ha assegnato Catania come porto di sbarco. Poiché non saremmo stati in grado di raggiungere un porto così distante in sicurezza con 84 persone a bordo, 12 di loro hanno raggiunto Lampedusa con una motovedetta della Guardia Costiera. Siamo in viaggio verso la Sicilia“, si legge in un messaggio pubblicato su X dall’Ong.

Fonte foto: X – Sea Watch Italy