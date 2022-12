Migranti, Piantedosi: “Bisogna sanzionare le Ong, provvedimento dopo Natale”

Il ministro Piantedosi annuncia duri provvedimenti nei confronti delle imbarcazioni di soccorso che chiederanno porti sicuri in Italia.

Il Governo Meloni non vuole arretrare sulla lotta all’immigrazione, intendendo controllare i flussi in entrata nel Paese.

Un’azione molto discussa e al centro di numerose polemiche, poiché l’esecutivo – come ribadito a più riprese – ha espresso la volontà di applicare delle sanzioni nei confronti delle Ong che soccorrono migranti in difficoltà in mare per poi chiedere un porto sicuro in territorio italiano.

I provvedimenti potrebbero essere presto applicati attraverso l’approvazione del cosiddetto decreto flussi.

Piantedosi “Presto provvedimenti amministrativi”

Intervenendo all’evento “Live in Bergamo” di Sky TG24, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha affermato che “il decreto flussi viene adottato con un Dpcm, sui provvedimenti amministrativi nei confronti delle imbarcazioni private stiamo pensando a qualcosa che rientri nella normativa di settore: si è parlato molto di un codice di condotta, questo deve essere fatto con legge”.

Tenendo conto “posizione geografica del nostro Paese, l’ambizione del nostro Governo è governare i flussi d’ingresso. Per fare questo ci deve essere un coordinamento complessivo nell’azione di Governo. Ci sarà un primo provvedimento che potrebbe arrivare dopo le festività”, ha aggiunto ancora Piantedosi.