Migranti, record di sbarchi: in arrivo 2,5 milioni per Lampedusa e Linosa

E' quanto prevede l'emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato

Un contributo di 2,5 milioni di euro per il 2024 è in arrivo per i comuni di Lampedusa e Linosa. E’ quanto prevede l’emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato.

L’emendamento presentato dalla Lega

L’emendamento presentato dalla Lega, con primo firmatario il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, e successivamente riformulato dal governo “in considerazione dello straordinario aumento del numero degli sbarchi di migranti”.

Ternullo (Forza Italia): “Garantire concretamente la vicinanza dello Stato”

“Il gruppo di Forza Italia in Senato ha sostenuto e firmato un emendamento al Milleproroghe, riformulato dal governo, per destinare ai Comuni di Lampedusa e Linosa un contributo di 2,5 milioni di euro per 2024, in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell’anno 2022″. Lo dice la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, che aggiunge: “E’ doveroso garantire concretamente la vicinanza dello Stato ai due territori, che da sempre con grande generosità e altruismo sono in prima linea per offrire aiuto a chi arriva sulle nostre coste”.

Il vicesindaco Lucia: “Continuare a garantire i servizi ai cittadini”

“Questa norma consente al Comune di Lampedusa e Linosa di continuare a garantire i servizi ai cittadini, evitando il default finanziario. Voglio ringraziare Matteo Salvini e tutti i senatori della Lega che hanno lavorato strenuamente in Commissione per far passare questa norma e l’intero Governo Meloni per l’attenzione dedicata alla nostra isola”. A dirlo è il vicesindaco di Lampedusa, Attilio Lucia, dopo il via libera nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato all’emendamento al decreto Milleproroghe che prevede un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per 2024 per l’isola.