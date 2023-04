Migranti, sindaco Messina: “Stato emergenza è campanello allarme”

"Non so se può essere una misura risolutiva", ha detto Federico Basile

“Certamente accende un campanello d’allarme su un fenomeno che va avanti da tempo. Io ho 45 anni e sento parlare di flussi migratori da quando ne avevo 10. Di certo non risolve il problema ma pone le basi per affrontare un tema che non riguarda solo l’Italia ma l’Europa intera”. Così il sindaco di Messina, Federico Basile, commenta con l’Adnkronos la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo Meloni.

Nella città dello Stretto sempre più spesso sbarcano i migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale dagli assetti di soccorso statali. “Siamo uno scalo importante come dimostra l’ultimo approdo: 105 persone con una trentina di bambini”, dice il primo cittadino. A Messina l’hotspot di Bisconte, chiuso dopo una battaglia dell’ex sindaco Cateno De Luca per carenze strutturali, è stato risistemato e riaperto la scorsa estate.

“E’ un hub di ricollocazione – spiega Basile -. I migranti che sbarcano a Messina, vengono condotti qui per le procedure di identificazione prima di essere trasferiti in altri centri in Sicilia o in Italia. Le procedure non sono immediate ma non abbiamo problemi in termini di sicurezza”. Il giudizio sullo stato di emergenza al momento resta sospeso. “Non so se può essere una misura risolutiva – dice il sindaco -, sicuramente vuol dire incrementare l’attenzione su un tema che non coinvolge solo della Sicilia, ma tutta di tutta l’Europa che, però, continua a non ascoltare le richieste dell’Italia. Vedremo quale saranno i risultati. Mi auguro acceleri un processo che forse doveva essere preso in mano, non solo da questo ma anche dagli altri Governi che si sono succeduti, in maniera diversa. Il problema non è italiano ma europeo ed è necessario sollecitare l’Ue a intervenire”, conclude il primo cittadino.