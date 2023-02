Milan, Stefano Pioli vince Panchina d’oro: miglior allenatore 2021-2022

A vincere la Panchina d'Argento l'allenatore del Parma, Fabio Pecchia, un anno fa protagonista della promozione della Cremonese

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha vinto la 31esima edizione della Panchina d’oro. La proclamazione è avvenuta questa mattina al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Pioli ha ricevuto 33 voti su 46 come miglior allenatore del campionato 2021/22. “Sono emozionato per questo riconoscimento, per cui dico grazie a tutti – ha commentato Pioli – Voglio condividere questo premio con il mio staff e soprattutto con i miei giocatori, un gruppo veramente speciale”.

Panchina d’Argento a Fabio Pecchia, allenatore del Parma

A vincere la Panchina d’Argento è stato invece l’allenatore del Parma, Fabio Pecchia, un anno fa protagonista della promozione della Cremonese. Succede ad Alessio Dionisi, attuale tecnico del Sassuolo. Alle spalle di Pecchia, Marco Baroni (Lecce) e Luca D’Angelo (Pisa).