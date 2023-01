Milano, nuovo blitz ambientalisti: imbrattato “Il Dito di Cattelan”

Il blitz, durato una decina di minuti, è stato interrotto dall'arrivo degli agenti che hanno fermato e accompagnato in questura gli attivisti

Il movimento ambientalista “Ultima Generazione” torna a manifestare con l’ennesimo blitz. Due attivisti hanno imbrattato a Milano il basamento dell’opera L.O.V.E. – il dito medio – di Maurizio Cattelan con vernice arancione lavabile e hanno esposto lo striscione “Stop sussidi al fossile”. “Lo facciamo per mandare un messaggio chiaro: questo è un luogo simbolo dell’indifferenza rispetto al collasso climatico ed ecologico, qui si muovono molti soldi che vanno alle industrie del fossile”, ha spiegato Leonardo, che fa parte di Ultima Generazione.

Per questo abbiamo imbrattato con vernice lavabile la scultura di Cattelan. 📢Unisciti: https://t.co/vZ6DsZuExt pic.twitter.com/mkmtqQgoGS — Ultima Generazione (@UltimaGenerazi1) January 15, 2023

Un attivista: “Assumersi la responsabilità del futuro di tutti”

Con l’azione non violenta di questa mattina, Ultima Generazione vuole richiamare l’attenzione su come le scelte dei decisori politici e finanziari siano ancora lontane da un’ottica di sostenibilità e da una giusta visione di futuro. “Quando capisci che la tua auto sta andando a schiantarsi e chi è alla guida non se ne sta preoccupando, a un certo punto ti attivi. Arriva il momento in cui ognuno a bordo deve assumersi la responsabilità del futuro di tutti e noi stiamo vivendo questo punto di rottura”, ha dichiarato Sandro, un altro attivista del movimento.

L’intervento della polizia

La scultura dell’artista Maurizio Cattelan che raffigura un dito medio alzato è davanti al palazzo della Borsa in piazza Affari. Il blitz, durato una decina di minuti, è stato interrotto dall’arrivo degli agenti di polizia che hanno fermato e accompagnato in questura tre attivisti.

Il blitz a Palazzo Madama

Ad inizio mese quattro persone appartenenti al gruppo ambientalista Ultima Generazione hanno imbrattato Palazzo Madama, sede del Senato, con un getto di vernice arancione, utilizzando degli estintori. Alla base del gesto quello che gli ambientalisti hanno definito come “il disinteresse del mondo politico di fronte ai dati e le notizie sempre più allarmanti sul collasso eco-climatico”.