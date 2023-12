Milazzo, aggiudicati i lavori per Villa Nastasi

Nel giardino pubblico sorgeranno tre aree per bambini, ragazzi e famiglie. Previsti 200 mila euro per ulteriori interventi a Vaccarella e nella Chiesa del Santissimo Rosario

MILAZZO – Dopo anni caratterizzati da uno stato di abbandono il comune di Milazzo ha annunciato la realizzazione dei lavori all’interno di villa Nastasi, dove verranno effettuati interventi di riqualificazione con i fondi che l’Amministrazione ha ricevuto dal Gruppo di azione locale (Gal).

Si tratta di un importo di centomila euro con cui la ditta Peloritana Appalti di Barcellona Pozzo di Gotto darà il via ai lavori subito dopo le festività natalizie. Il progetto nella sua concretezza prevede la realizzazione di tre aree, una per bambini con altalene, scivoli ed altre attrezzature, una per ragazzi con un percorso completo di fitness all’aperto, oltre ad una zona di aggregazione formata da un “speakers corner” (angolo degli oratori per discorsi e dibattiti su una scaletta o uno sgabello per improvvisare un’orazione) e uno spazio antistante con sedute sul prato.

Saranno rivisti e potenziati gli impianti di illuminazione, mentre verranno inserite delle telecamere per la sorveglianza notturna. In passato sono stati numerosi gli atti vandalici in zona e ulteriore obiettivo del comune è quello di procedere alla salvaguardia del luogo dopo la riqualificazione, in modo da evitare che gli episodi del passato possano ripetersi. Verrà inoltre realizzato un manufatto da adibire a bar, infopoint, servizi pubblici con predisposizione di una casetta dell’acqua con antistante zone ricreative. Sarà inserito verde (aiuole e alberi) e verranno collocati elementi di arredo (sedute, fontanella di acqua).

Far diventare Villa Nastasi un luogo di aggregazione

“L’obiettivo è far diventare Villa Nastasi un luogo di aggregazione – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Santi Romagnolo -. Si tratta del primo dei tre interventi di rigenerazione di angoli di città importanti ma da sempre poco attenzionati, grazie a risorse che siano riusciti ad ottenere attraverso queste opportunità concesse dal Gal. Praticamente si è partiti da zero, partecipando ai bandi, predisponendo la progettazione esecutiva, appaltando i lavori e adesso dando il via al cantiere”.

A quanto pare gli intoppi sono stati determinati da ritardi con le autorizzazioni di Soprintendenza ai beni culturali e Genio civile di Messina, ma anche una copiosa perdita d’acqua e le temperature ballerine che non hanno permesso la potatura degli alberi.

Villa Nastasi non è l’unica zona coinvolta dagli interventi

Villa Nastasi non è l’unica zona coinvolta dagli interventi che prevedono le risorse del Gal a beneficio del Comune. Ulteriori lavori di riqualificazione sono stati svolti nei mesi scorsi anche a Vaccarella, dove è stata creata una rete di abitazioni dei vecchi pescatori per raccontare la tradizione del mare attraverso cartelloni turistici, grazie anche ad un’app in grado di far rivivere usi, costumi e leggende del borgo marinaro e infine il Chiostro della chiesa del Ss. Rosario, dove sono stati effettuati interventi per quanto riguarda il miglioramento dell’illuminazione. Per i lavori di Villa Nastasi, Vaccarella e la chiesa del Ss.Rosario il Comune ha ricevuto nel complesso un finanziamento da 300mila euro.