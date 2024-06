Milazzo, aggressione in una scuola: pugni e testate al professore per una bocciatura

La reazione violenta del giovane sarebbe avvenuta a seguito della comunicazione della bocciatura.

Un’aggressione si è verificata in una scuola di Milazzo. Un giovane, dopo aver appreso di essere bocciato, ha aggredito un professore di matematica con pugni e una testata. È accaduto nel pomeriggio di ieri all’istituto Da Vinci.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La ricostruzione dell’aggressione a scuola a Milazzo

Secondo la ricostruzione, il docente, dopo gli scrutini, aveva convocato a scuola i genitori del ragazzo per comunicargli la bocciatura. Quando la coppia è andata via, a scuola si è presentato il giovane che avrebbe raggiunto il professore di matematica e lo avrebbe colpito con una testata e un pugno. L’uomo, che non si aspettava la reazione, è caduto a terra, ferito.

La preside, Stefania Scolaro, ha allertato immediatamente i soccorsi e sul posto è giunta un’ambulanza del 118 e la polizia. I sanitari hanno soccorso l’uomo e dopo le prime cure del caso lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale per ulteriori accertamenti. Gli agenti di polizia hanno proceduto con gli interrogatori per capire cosa avesse fatto scaturire l’aggressione a scuola ed identificare il giovane di Milazzo.