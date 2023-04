A Milazzo progetti per 5,5 milioni di investimenti

Dopo il via libera dell’Amministrazione Midili si attendono soltanto le gare per assegnare i lavori che promettono di rilanciare l’economia del territorio e al contempo migliorare la vivibilità locale

MILAZZO (ME) – Il Comune preme sull’acceleratore dello sviluppo. Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta retta dal sindaco Pippo Midili ha approvato il progetto esecutivo di riqualificazione ambientale e urbanistica dell’area urbana di San Paolino, già esitato favorevolmente dalla conferenza di servizi. Un passaggio che consentirà adesso agli uffici di bandire la gara per aggiudicare i lavori.

L’investimento da 800 mila euro è finanziato dal Governo nazionale nel rispetto della misura che assegna agli Enti locali contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di degrado sociale e marginalizzazione, punta a riqualificare dal punto di vista ambientale e urbanistico il popoloso quartiere che sorge oltre l’ex passaggio a livello e che da sempre necessita di interventi strutturali quali ad esempio la realizzazione di parcheggi che è stata prevista in questa progettualità. Si procederà anche alla ricostruzione dei marciapiedi con conseguente abbattimento delle barriere architettoniche, al rifacimento dell’impianto per la raccolta delle acque meteoriche e del manto stradale, alla installazione di una nuova illuminazione a risparmio energetico.

“In sintesi – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Santi Romagnolo – si andrà a rifunzionalizzare l’area che accoglie il complesso degli alloggi popolari di competenza dello Iacp, che oggi si presenta fortemente degradato, al fine di permettere una migliore fruibilità degli spazi da parte dei cittadini. Ora è fondamentale definire tutto l’iter per l’aggiudicazione perché è doveroso passare alla fase operativa in modo celere, anche perché le risorse vengono assegnate ai Comuni ma ci sono tempi da rispettare, quindi la burocrazia deve accelerare. Siamo consapevoli che Milazzo oggi ha portato a casa tantissime risorse e quindi occorre realizzarli passando dall’indirizzo politico alle cose concrete”.

Un ragionamento valido anche per gli altri tre progetti esecutivi relativi ai finanziamenti ottenuti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e che, già approvati dall’Esecutivo, adesso attendono la definizione delle procedure per l’affidamento dei lavori. Si tratta, nello specifico, della realizzazione del parcheggio multipiano al Borgo (importo complessivo di oltre 3 milioni di euro, ma si opererà col primo stralcio di circa 1,5 milioni di euro per la realizzazione di 81 posti auto); dell’intervento nell’ex mercato coperto e al commissario di Polizia di stato (importo 2 milioni e 200 mila euro per un centro servizi a supporto delle attività turistiche); e della riqualificazione urbana dell’area limitrofa al Castello (Borgo) per una migliore fruizione turistica del territorio, con un investimento di 825 mila euro.

“Somme importanti – ha affermato il sindaco Pippo Midili – per progetti che cambieranno la nostra città. Ringrazio tutto lo staff comunale del servizio programmazione strategica diretto dal dirigente Domenico Lombardo e coordinato dall’assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo che, ancora una volta, è riuscito a rispettare le tempistiche stringenti del Pnrr permettendoci di approvare in meno di un mese quattro progettualità esecutive, dopo aver coinvolto in conferenze dei servizi tutti gli Enti competenti (Vigili del fuoco, Soprintendenza ai Beni culturali, Genio civile, Azienda sanitaria provinciale e altri ancora)”.

“Adesso – ha concluso il primo cittadino – via agli appalti per la rigenerazione urbana di 5,5 milioni di euro: il timing prevede la contrattualizzazione con gli operatori economici a cui verranno appaltati i lavori entro il mese di giugno del corrente anno. Al contempo, però, non ci fermeremo con la progettualità che oggi è fondamentale per un Comune che non vuole perdere le risorse disponibili attraverso le tante opportunità nazionali ed europee”.