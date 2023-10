Million Day, ecco i numeri vincenti delle estrazioni del 26 ottobre 2023

Le estrazioni del Million Day delle ore 13 e delle ore 20.30: ecco gli aggiornamenti sui numeri vincenti.

Million Day: ecco i numeri vincenti delle estrazioni di oggi, giovedì 26 ottobre 2023, previste alle ore 13 e alle 20.30.

Si ricorda che è possibile giocare online tutti i giorni dalle 13 alle 20.30 e dalle 20.35 per il giorno successivo. La vincita massima può arrivare a un milione di euro!

Million Day, estrazioni del 26 ottobre 2023

Di seguito i numeri vincenti, in aggiornamento, delle estrazioni odierne.

Ore 13

4 – 36 – 42 – 44 – 55. Million Day Extra: 7 – 16 – 34 – 52 – 54

Ore 20.30

2 – 6 – 11 – 32 – 46. Million Day Extra: 5 – 24 – 39 – 42 – 45

Si ricorda sempre di controllare i numeri vincenti sul sito Lottomatica, nella sezione dedicata al gioco Million Day. Il servizio permette anche di guardare l’archivio delle estrazioni precedenti e verificare i ritardatari.

Come funziona il gioco e come controllare le vincite

Dallo scorso 29 marzo, sono due le estrazioni giornaliere: una alle 13 e una alle 20.30. Si può giocare da casa o nelle ricevitorie. Il costo della schedina singola è di un euro. Si possono scegliere fino a 5 numeri, compresi tra 1 e 55. Si possono anche giocare online gli stessi numeri per più giornate, fino a un massimo di 20 volte consecutive. Le estrazioni del Million Day possono essere consultate online, in una ricevitoria autorizzata di fiducia, nell’apposita pagina di Mediavideo o perfino con l’App My Lotteries.

Capitolo vincite: quanto si vince con il Million Day?

2 numeri, 2 euro;

2 numeri, 50 euro;

4 numeri, 1000 euro;

5 numeri, un milione di euro.

Per confermare una vincita, bisogna confrontare la propria giocata con i numeri estratti e pubblicati nel Bollettino Ufficiale o su Lottomatica.it.

Su QdS.it è possibile seguire non solo le estrazioni del Million Day, anche gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto.

Immagine di repertorio