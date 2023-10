Minaccia e picchia la moglie, divieto di avvicinamento per 43enne nel Siracusano

Dopo aver denunciato i fatti, la vittima era stata ospitata presso una struttura protetta, ma l’uomo è riuscito a rintracciarla

I carabinieri della Stazione di Cassaro, in provincia di Siracusa, hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e del divieto di dimora nel comune di Francofonte a carico di un 43enne per maltrattamenti in famiglia. L’uomo è indagato per aver commesso il predetto reato in danno della moglie 37enne che per circa tre anni ha subito minacce e insulti, in alcune occasioni è stata picchiata e le è stato impedito di frequentare altre persone, compresi i suoi familiari.

La denuncia della vittima

Dopo aver denunciato i fatti ai carabinieri lo scorso luglio, la vittima era stata ospitata presso una struttura protetta, ma l’uomo è riuscito a rintracciarla e ha continuato a perseguitarla.

Le indagini dei carabinieri

Le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, hanno permesso di raccogliere elementi utili e di giungere all’emissione della misura cautelare per l’indagato del divieto di avvicinamento alla persona offesa e del divieto di dimora nel comune di Francofonte, con l’applicazione del braccialetto elettronico.