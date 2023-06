Catania, il ministro Salvini incontra il neo-sindaco Trantino

Un primo confronto tra il vicepremier e il nuovo primo cittadino del capoluogo etneo.

Breve visita istituzionale in Municipio a Catania del vice premier e ministro per le infrastrutture Matteo Salvini, che ha voluto incontrare il neo sindaco del capoluogo etneo Enrico Trantino per augurargli buon lavoro e per confronto operativo su alcuni temi di grande interesse per la città.

Salvini incontra Trantino a Catania

Al centro del colloquio, a Palazzo degli Elefanti, anzitutto il nodo ferroviario di Catania, che da anni attende di essere finanziato, opera strategica del valore di circa 900 milioni di euro che consentirebbe di rimuovere la cintura ferroviaria e restituire il mare alla città; argomento molto caro al sindaco Trantino e su cui il ministro Salvini – si legge in una nota del Comune di Catania – “ha mostrato grande disponibilità”.

Altri argomenti sul tappeto riguardano l’emergenza abitativa, il Pnrr e le infrastrutture per i trasporti e la mobilità, tra cui il completamento della metropolitana, ulteriori dossier specifici su cui Trantino e Salvini si sono riservati successivi approfondimenti.

Il ministro Salvini è stato in queste ore tra i protagonisti di un nuovo convegno sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Prima dell’incontro, però, si è registrata una protesta contro l’infrastruttura che dovrebbe collegare la Sicilia e la Calabria. A tal proposito, Salvini ha commentato sui social: “Per decenni il Paese è stato bloccato da chi ha detto NO al lavoro, allo sviluppo, all’ambiente e alla crescita: se queste sono le loro ‘motivazioni’, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Avanti con i SÌ, in tutto il Paese”.