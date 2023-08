Minorenne si allontana da casa a Trapani, rintracciato dai carabinieri

I carabinieri lo hanno individuato nei pressi della scuola media Simone Catalano per poi affidarlo alla madre

Nel fine settimana appena trascorso i carabinieri di Trapani, durante un servizio notturno, sono stati chiamati ad intervenire in aiuto ad una donna che alle tre di notte ha fermato l’equipaggio in centro storico per denunciare la scomparsa del figlio minore e che l’ultima volta l’aveva visto in via Garibaldi.

Le indagini dei carabinieri

Con in possesso un’accurata descrizione del ragazzo e dei vestiti indossati i Carabinieri si mettevano subito alla ricerca coinvolgendo tutte le pattuglie in circuito. Avendo anche il numero del telefono cellulare in suo possesso i militari tentavano di contattarlo non ricevendo mai risposta.

Rintracciato nei pressi di una scuola

In collaborazione con la centrale operativa si provava a localizzare l’apparecchio e dopo circa 45 minuti rintracciavano il minorenne, nei pressi della scuola media Simone Catalano, affidandolo alla madre che ringraziava sentitamente i carabinieri.