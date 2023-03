Via libera dal Consiglio, approvato primo regolamento a Misterbianco

Riprenderà così dopo alcuni anni di stasi un servizio fondamentale per alcune fasce sociali

MISTERBIANCO – Il Consiglio comunale ha approvato per la prima volta il regolamento per la disciplina dei servizi di assistenza domiciliare nel territorio comunale. Si tratta di un servizio importante, che ha come obiettivo quello di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e disagio per favorire l’integrazione del soggetto ed evitare l’allontanamento della persona dal proprio ambiente in modo da migliorare la qualità della vita e mantenere una propria autonomia evitando l’emarginazione. Un provvedimento approvato all’unanimità dal civico consesso senza contrapposizioni tra maggioranza ed opposizione, frutto di un lavoro svolto nella V commissione consiliare presieduta dal consigliere Davide Strano.

Soddisfatto per l’obiettivo raggiunto il presidente della V Commissione Strano: “Siamo contenti per il lavoro portato avanti che ha permesso il varo del regolamento grazie ad un lavoro congiunto ed il supporto dei servizi sociali che permetterà di attivare un servizio fondamentale per tante persone e famiglie che vivono con forte disagio.”

Riprenderà così dopo alcuni anni di stasi un servizio fondamentale per alcune fasce sociali attingendo agli stanziamenti del fondo di solidarietà comunale che potrà essere integrato da altre risorse del bilancio comunale. Il novo regolamento che si compone di 22 articoli prevede interventi di aiuto per l’igiene e la cura dell’alloggio e della persona, l’accompagnamento presso strutture mediche, l’espletamento di pratiche sanitarie o disbrigo pratiche varie facilitando la partecipazione ad attività sociali in collaborazione con le associazioni del territorio in modo da superare lo stato di isolamento dell’anziano o del disabile con il supporto di figure professionali quali assistenti sociali, operatori specializzati.

“Uno straordinario risultato quello raggiunto con l’approvazione del regolamento – ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Lorenzo Ceglie – che consentirà l’espletamento di un servizio mancante da tempo e del quale una fascia di cittadini ha bisogno.”