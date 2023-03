Misterbianco, inaugurata nuova viabilità di accesso alla scuola “Don Milani”

Taglio del nastro all’Istituto Don Milani a Misterbianco: è stata consegnata nella giornata di ieri la nuova viabilità di accesso alla scuola di Lineri.

“Abbiamo mantenuto, così, l’impegno assunto con gli alunni, gli insegnanti, le famiglie – ha detto in un post pubblicato su Facebook il sindaco del comune Marco Corsaro – Siamo passati dal progetto alla realtà, dalle parole alle opere che in concreto migliorano la qualità della vita di tutti. Emozionante vivere questo momento assieme ai nostri ragazzi, investiamo sulla scuola per una città che prepara i suoi giovani in ambienti sicuri, moderni e sostenibili”.