Il mistero del monaco thailandese divenuto virale: sembra abbia 163 anni VIDEO

Si dice che un anzianissimo monaco thailandese, recentemente immortalato da alcuni video divenuti presto virali, abbia nientemeno che 163 anni. Vedendolo non sono in pochi a definirlo una sorta di mummia vivente, così come non manca chi si interroga sulla reale età dell’uomo in tunica arancione. A quanto sembra però, da ricerche più approfondite, le primavere dell’asiatico risulterebbero ammontanti a “soltanto” 109 anni.

L’account originale che ha pubblicato i video si chiama @auyary13. Sembra essere gestito da una donna di nome Auyary, che ha un milione di follower e fino a poco tempo fa in genere pubblicava video di cibo.

Nell’ottobre 2021, la ragazza ha iniziato a caricare video dell’uomo e ora pubblica quasi esclusivamente post su di lui. L’account ha ricevuto fino a 100 milioni di visualizzazioni su un singolo video pubblicato nel febbraio 2022 che lo mostra mentre mette le mani su una giovane ragazza, e gli spettatori hanno invaso i commenti chiedendo informazioni sulla sua età e retroscena.