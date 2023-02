Moda in lutto: addio allo stilista Paco Rabanne

Se ne va a 88 anni un colosso della moda: lo stilista spagnolo naturalizzato francese Paco Rabanne non c'è più

Il mondo della moda è in lutto.

Questa mattina, infatti, è scomparso a 88 anni lo stilista spagnolo naturalizzato francese Paco Rabanne.

A dare l’annuncio sui social è stata la Maison Paco Rabanne, che ha voluto rendere omaggio al suo “visionario stilista e fondatore”.

“Tra le figure più importanti della moda del XX secolo, la sua eredità rimarrà una costante fonte di ispirazione – si legge nella nota – Siamo grati a Monsieur Rabanne per aver fondato il nostro patrimonio di avanguardia e per aver definito un futuro di possibilità illimitate”.

Paco Rabanne, il “metallurgico della moda”

La carriera di Paco Rabanne aveva avuto inizio negli anni ’60 creando gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga.

Nel 1966, poi, arrivò la svolta con la nascita della sua casa di moda.

Rabanne usava per i suoi modelli materiali insoliti come metallo, carta e plastica: Coco Chanel lo ribattezzò per tale ragione “il metallurgico della moda”.

Tra le sue innovazioni nel settore vi è la musica nelle sfilate: Rabanne lavorò anche nel cinema, confezionando i costumi per il film “Barbarella”.