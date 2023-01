Paura in casa, esplode la bombola del gas: ferito anziano

Il proprietario della villetta sarebbe rimasto ferito dopo l'esplosione improvvisa della bombola ad Agrigento.

Momenti di paura a Montaperto, nei pressi di Raffadali (in provincia di Agrigento), a causa dell’esplosione di una bombola del gas.

L’episodio si è verificato in una villetta di contrada Businè, lungo la Strada Statale 118.

Esplosione bombola del gas a Montaperto

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti, avvenuti nelle scorse ore. Secondo una prima ricostruzione, la bombola del gas sarebbe esplosa improvvisamente – per cause da accertare – e all’interno della casa sarebbe scoppiato un incendio.

In seguito all’accaduto, il proprietario della villetta sarebbe rimasto ferito. Trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure del caso, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul caso indagano i carabinieri.

