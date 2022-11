Moody’s, economia dell’Italia regge ma Governo non rispetterà obiettivi: “Rallentamento nel 2023”

Per l'agenzia di rating il Paese regge bene nell'attività economica, ma è allarme sul gas e per gli obiettivi fiscali del Governo

Moody’s rivede al rialzo le stime sul Pil italiano nel 2022 dal 2,7% al 3,7%, specificando che “l’attività economica ha retto meglio di quanto ci aspettassimo finora”. L’agenzia di rating, nel suo report sul Paese, si aspetta però un rallentamento in occasione del 2023, con una contrazione dell’economia all’1,4%.

“Il principale freno alla crescita proverrà da un sostanziale rallentamento dei consumi poiché l’inflazione pesa sul potere d’acquisto dei consumatori e indebolisce la fiducia economica”.

“Italia andrà in difficoltà su gas”

“L’Italia rimane vulnerabile all’attuale crisi energetica data la sua ampia dipendenza dal gas nel suo mix energetico”, spiega Moody’s.

“Mentre i livelli di stoccaggio sono quasi pieni, i rischi per l’approvvigionamento energetico rimarranno elevati poiché i livelli di stoccaggio sono insufficienti a coprire il fabbisogno dell’Italia“.

“Sebbene il nuovo Governo non abbia ancora pubblicato una bozza di bilancio, ha pubblicato una revisione della Nadef (Nota di aggiornamento del documento di Economia e Finanza) che fornisce alcune indicazioni sui suoi piani fiscali”.

“Governò mancherà gli obiettivi fiscali”

“Sebbene l’obiettivo di disavanzo per il 2023 sia sostanzialmente superiore a quanto previsto dal Governo Draghi a settembre (4,5% del Pil ora contro il 3,4% del Pil di settembre), è anche chiaro che la misura più costosa proposta in campagna elettorale (che comporterebbe disavanzi di bilancio strutturalmente più elevati) non sono all’ordine del giorno per il 2023, il che è in linea con le nostre aspettative”.

“Tuttavia, prevediamo che il nuovo Governo mancherà i suoi obiettivi fiscali a causa di un contesto economico nel 2023 che rimarrà difficile per tutto l’anno, poiché prevediamo che l’inverno 2023-24 creerà notevoli venti contrari alla crescita economica”.

“Queste condizioni economiche più avverse, a loro volta, limiteranno la capacità del Governo di ridurre la spesa pubblica in percentuale del Pil. La moderata ripresa economica che prevediamo nel 2024 complicherà anche il processo di riduzione del disavanzo. I disavanzi che rimarranno più alti più a lungo influenzeranno anche la traiettoria del debito; ora prevediamo che il debito aumenterà leggermente al 146,2% del Pil nel 2023 (dal 145,7% del Pil nel 2022) prima di scendere al 144,8% del Pil nel 2024″.

“Negli anni successivi al 2024 – aggiunge – la nostra attuale linea di base è per la stabilizzazione del debito intorno a questi livelli. L’inflazione elevata e l’aumento degli oneri finanziari hanno avuto un impatto negativo sulle metriche di accessibilità del debito, sebbene questo deterioramento rimanga gestibile”.

“Attualmente prevediamo che il pagamento degli interessi assorbirà l’8,3% delle entrate pubbliche quest’anno, in aumento rispetto al 7,3% nel 2021, e rimarrà sostanzialmente stabile in seguito poiché la minore inflazione è compensata da maggiori oneri finanziari”, conclude l’agenzia di rating.