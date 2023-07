Paura in campagna, uomo morso da una vipera finisce in ospedale

Disavventura per un uomo a Caltanissetta, giunto al Pronto Soccorso con la gamba gonfia a causa del morso.

Disavventura per un uomo a Caltanissetta, presentatosi al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Elia per un brutto morso ricevuto da una vipera.

Fortunatamente pare che il malcapitato si sia ripreso in poco tempo e anche senza l’uso di siero anti-vipera.

Morso di una vipera, uomo in ospedale a Caltanissetta

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo sarebbe stato morso da una vipera mentre si trovava in campagna a lavorare. Vedendo il gonfiore della gamba, il malcapitato avrebbe deciso di recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Elia per gli accertamenti e le cure del caso.

Fortunatamente la vicenda si sarebbe conclusa nel migliore dei modi: l’uomo si sarebbe ripreso senza neanche ricorrere all’antidoto del veleno.

Morso di serpente: cos’è, sintomi e antidoto

Ricevere un morso da una vipera o da un serpente velenoso, purtroppo, non è anormale quando si passeggia in montagna o in campagna. Di solito l’animale morde quando avverte un pericolo vicino.

Di solito, in seguito al morso si avverte un immediato senso di bruciore e un forte dolore in corrispondenza della parte interessata, dove il serpente ha presumibilmente iniettato del veleno. Al dolore può accompagnarsi, come nel caso dell’uomo morso da una vipera a Caltanissetta, da gonfiore e difficoltà a camminare.

In genere il morso di una vipera è caratterizzato da due fori distanti circa un centimetro. Come agire di fronte a un “attacco”? Recarsi al Pronto Soccorso, specialmente in caso di forte bruciore e gonfiore, è la reazione migliore. Si consiglia anche di togliere qualsiasi accessorio nei pressi della parte morsa e magari lavare e disinfettare la ferita al più presto.

