Morte Lucente Pipitone, c’è un ricercato per omicidio volontario: ecco chi è

La polizia è attualmente alla ricerca di un uomo sospetto che è accusato della morte di Lucente Pipitone. Ecco di chi si tratta.

C’è un sospettato per la morte di Danilo Salvatore Lucente Pipitone, il caporal maggiore dell’Esercito originario di Marsala, in provincia di Trapani, deceduto nelle scorse ore a Roma dopo essere stato vittima di una brutale aggressione.

Secondo alcune informazioni, la persona sospettata sarebbe un cittadino nordafricano di 30 anni con precedenti legati allo spaccio di stupefacenti.

Omicidio Lucente Pipitone, chi è il sospettato

Così come reso noto dai colleghi di Open, si tratta Mohamed Abidi, nato il 7 marzo 1990 in Tunisia. L’uomo sarebbe stato detenuto fino al 4 aprile 2018 per spaccio di sostanze stupefacenti. L’ultimo atto all’Ufficio Immigrazione di Roma risale al 2013.

L’uomo, accusato di omicidio volontario, risulta attualmente ricercato da parte della Squadra Mobile della polizia della Capitale.

In base alla ricostruzione dell’accaduto, Lucente Pipitone sarebbe stato raggiunto da un pugno al volto e avrebbe successivamente battuto la testa. Il 44enne è stato ritrovato privo di conoscenza ra via dei Sesami e viale Palmiro Togliatti.