Davide Ciulla morto in incidente stradale, imputato ammesso al rito abbreviato

Secondo la ricostruzione dei fatti, la moto di Davide Ciulla e la Fiat Punto dell'imputato entrarono in collisione sulla stessa carreggiata. Il processo è stato rinviato al prossimo 5 aprile.

Rischia una condanna per omicidio stradale l’automobilista 37enne accusato della morte di Davide Ciulla, 25 anni, il carabiniere scomparso nel tragico sinistro avvenuto nel maggio 2021 lungo la Strada Statale 115, nel territorio di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento.

Il Gup del Tribunale della città dei templi ha ammesso l’imputato al rito abbreviato.

Morte Davide Ciulla, la ricostruzione del sinistro

Secondo la ricostruzione dei fatti, la motocicletta condotta dal carabiniere in servizio alla Tenenza di Ribera e la Fiat Punto guidata dal 37enne finirono in collisione mentre stavano percorrendo la stessa carreggiata, in direzione Ribera.

Davide Ciulla venne sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente a terra. La motocicletta, invece, venne scagliata a distanza. A seguito dell’incidente stradale i sanitari del 118 e le forze dell’ordine intervenute sul posto dovettero arrendersi all’evidenza del decesso del giovane.

Il processo è stato rinviato al prossimo 5 aprile per la requisitoria del pubblico ministero e l’arringa difensiva. Successivamente sarà emessa la sentenza.