Morte Messina Denaro, procure di L’Aquila e Palermo dispongono autopsia

La Procura dell’Aquila, di concerto con la procura di Palermo, ha deciso di disporre “l’autopsia sulla salma di Matteo Messina Denaro, persona notoriamente afflitta da gravissima patologia”. ”

L’apertura di un procedimento è atto tecnico necessario per procedere a tale incombenza”, si legge nella nota della procura dell’Aquila.

Al via adempimenti burocratici per trasferimento salma Messina Denaro a Castelvetrano

Sono iniziati gli adempimenti burocratici per la richiesta di trasferimento della salma del boss dall’ospedale dell’Aquila a Castelvetrano (Trapani), dove sarà sepolto. Il corpo dovrebbe essere sottoposto ad autopsia e soltanto dopo essere trasportato in Sicilia. Per gli adempimenti burocratici c’è all’Aquila l’avvocata Lorenza Guttadauro, che è nipote del capomafia e che si trova in città da diverse settimane, da quando le condizioni del boss sono precipitate.