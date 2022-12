Siniša Mihajlović, gli ex calciatori del Catania ricordano l’allenatore scomparso: “Riposa in pace”

Tanti i messaggi di cordoglio degli ex calciatori del Catania per la scomparsa di Siniša Mihajlović dopo una lunga malattia.

Il Calcio italiano è stato scosso dalla tremenda notizia della morte di Siniša Mihajlović, ex calciatore e allenatore serbo. Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno moltiplicando in queste ore da parte di società, club e personalità legate al mondo del pallone.

Tra i ricordi di chi ha avuto modo di conoscere e condividere il terreno di gioco con Siniša Mihajlović vi sono anche quelli di numerosi giocatori del Catania.

Mihajlović ha infatti diretto la formazione rossazzurra per sei mesi durante la seconda parte del campionato di Serie A 2009-2010, portato il club dell’elefante a una miracolosa salvezza dopo una prima metà di stagione trascorsa in ultima posizione in classifica.

Barrientos: “Mi ha aiutato anche nei momenti peggiori”

“Siniša Mihajlović non è stato solo un grande calciatore (non avete idea di come tirasse i calci di punizione, cercatelo su YouTube) e un bravissimo direttore tecnico: era soprattutto un grande uomo”, scrive l’argentino Pablo Cesar Barrientos sul proprio profilo Instagram in un lungo post.

“Quando mi sono trasferito al Catania nel 2009, stavo attraversando una lunga convalescenza da un legamento lacerato. Quando sono arrivato, Mihajlović non solo mi ha contenuto e trattato molto bene, ma non mi ha mai lasciato da parte, nemmeno nei momenti peggiori”.

“Oggi la sua perdita mi fa molto male e lo ricorderò sempre così: un ragazzo schietto, coraggioso, amato e rispettato da tutti”, conclude Barrientos.

Gli altri rossazzurri: “Riposa in pace grande uomo”

“R.I.P. grande mister, soprattutto grande uomo”, scrive sempre su Instagram l’ex calciatore e capitano etneo Giuseppe Mascara. “Riposa in pace campione. Grazie di tutto. Un vero guerriero”, aggiunge Cristian Llama. “Grazie sempre mister”, è il pensiero di Mariano Andujar. “R.I.P. grazie di tutto mister”, scrive Adrian Ricchiuti.