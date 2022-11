Morto a 85 anni Gene Perret, guru dei comici Usa in tv

Lo scrittore e produttore di commedie ha collezionato tre Emmy Awards e 9 nomination. Durante i 50 anni di carriera ha scritto anche due show

Morto a 85 anni Gene Perret, considerato uno dei guru della scrittura comica Made in Usa, autore di battute per comici come Phyllis Diller, Bob Hope, Carol Burnett, Bill Cosby, Tim Conway e molti altri. Il magistrale scrittore e produttore di commedie, che ha collezionato tre Emmy Awards e 9 nomination per il suo lavoro al ‘Carol Burnett Show’, è morto per un’insufficienza epatica nella sua casa di Westlake Village, al confine tra le contee di Los Angeles e Ventura in California. L’annuncio della scomparsa, avvenuta il 15 novembre, è stato dato dalla figlia Linda Perret a ‘The Hollywood Reporter’.

Durante i suoi 50 anni di carriera, Perret ha scritto anche per due show con protagonista Tim Conway e per Rowan & Martin’s Laugh-In, All in the Family, Welcome Back, Kotter, Three’s Company, Cpo Sharkey, Gimme a Break, Love, American Style e What’s Happening! La carriera di Gene Perret in televisione lo ha visto anche come produttore di show come Welcome Back, Kotter, Three’s Company, e The Tim Conway Show. Ha collaborato a vario titolo a molti altri show. Ha scritto 45 libri in tema di comicità. Il suo ‘Manuale di Scrittura Comica – Step by Step’ è considerato da molti il testo di scrittura comica per eccellenza. Ha scritto per Bob Hope dal 1969 fino al ritiro dalle scene del grande performer, assistendo come capo autore per 15 anni. Ha accompagnato il famoso comico in molti dei suoi viaggi in tutto il mondo per intrattenere le truppe americane per 28 anni.