Lutto nella politica siciliana, si spegne l’ex sindaco Benedetto Maltese

La comunità di Castellammare del Golfo piange la scomparsa del docente ed ex sindaco Benedetto Maltese: il messaggio di cordoglio del sindaco Rizzo.

Castellammare del Golfo (TP) in lutto per la morte del professore Benedetto Maltese, docente di matematica e per ben 2 volte sindaco della città.

Aveva 81 anni ed è deceduto lo scorso 29 dicembre, anche se i messaggi di cordoglio risalgono per lo più alle scorse ore.

Castellammare del Golfo, morto l’ex sindaco Benedetto Maltese

Marito, padre, docente, preside e anche sindaco. La vita di Maltese è stata ricca di impegni: oltre che insegnante e preside del liceo classico Francesco Vivona e dell’Istituto Superiore Piersanti Mattarella, ha ricoperto per 2 volte la carica di sindaco della sua amata Castellammare del Golfo, prima nel biennio 1983-1984, poi dal 1985 al 1986. Era un esponente della della corrente morotea della Dc ed era stato consigliere comunale nel 1978.

Ecco il messaggio di cordoglio del sindaco Nicola Rizzo: “L’Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio e vicinanza e porge sentite condoglianze alla famiglia Maltese, alla moglie Maria Oliva (Lina) De Felice, ai figli Giuseppe, Daniele, Rosa e Dario e ai familiari tutti. Il presidente del Consiglio comunale Mario Di Filippi, con l’intero Consiglio comunale di Castellammare del Golfo, si unisce al dolore dei familiari del professore Benedetto Maltese e formula sentite condoglianze all’intera famiglia Maltese”.

