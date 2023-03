Choc nella casa della sorella, trovato cadavere di 45enne: disposta l’autopsia

Si cerca di fare luce sul macabro ritrovamento avvenuto nelle scorse ore in provincia di Trapani. Non ancora chiare le cause del decesso dell'uomo.

È giallo a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, dove un uomo di 45 anni è stato trovato privo di vita all’interno dell’abitazione della sorella, in via Mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in ambulanza, i quali hanno constatato il decesso della persona.

Morto a Campobello, si indaga sulle cause

Sull’accaduto sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri. Le cause della morte dell’uomo sono ancora sconosciute. Non è ancora chiaro, infatti, se il decesso possa essere avvenuto in maniera naturale o per altre ragioni.

Al fine di fare maggiore chiarezza sul decesso, la Procura di Marsala ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. Maggiori dettagli sul ritrovamento del cadavere a Campobello di Mazara potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.