La lunga malattia e il triste epilogo, il siciliano Carlo Bottitta muore a soli 58 anni

L’appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, Carlo Bottitta, è morto a soli 58 anni nella località di Lonato, in provincia di Brescia. L’uomo era originario di Troina, in provincia di Enna, e da tempo ormai era residente in Lombardia.

Per diverso tempo ha dovuto lottare con una brutta malattia che, alla fine, lo ha sopraffatto senza lasciargli scampo. Carlo Bottitta era sposato ed era padre di due giovani figli.

Domani i funerali dell’uomo

I funerali e dell’uomo e la tumulazione della salma verranno svolti nella giornata di venerdì 4 agosto nel Comune di Ponte San Marco.

Sono tanti, in queste ore, i messaggi di cordoglio apparsi su social da parte di amici e conoscenti. Tra i vari commenti appare anche quello dell’U.S. Calcinato, squadra dilettantistica lombarda.

“La società US Calcinato esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Bottitta per la perdita dell’amato Carlo. Prezioso collaboratore dell’Us Calcinato. Buon viaggio Carlo.”, si legge sulla pagina Facebook della società.

Fonte foto: Facebook