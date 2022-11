Addio a Carlo Facchin, ex bomber del Catania anni ’60. Fu allenatore del Siracusa

Fu protagonista in Serie A con la maglia del Catania, conquistando anche la quinta posizione della classifica marcatori.

Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Carlo Dino Facchin, 84 anni, ex attaccante originario di Portogruaro (Venezia).

Nel corso della sua carriera da atleta, Facchin ha indossato la maglia del Catania in Serie A dal 1964 al 1966. Alle pendici dell’Etna l’attaccante è sceso in campo per 67 volte, andando a segno in 24 occasioni.

Al termine della stagione 1964-64 la punta conquistò la quinta posizione della classifica cannonieri del massimo campionato con 13 marcature.

In Sicilia si ricorda anche la sua esperienza come allenatore del Siracusa dal 1978 al 1980, per poi tornare in Sicilia sempre a Siracusa nella stagione 1986/87.

Da tecnico dei leoni conquistò la promozione in Serie C1 e la Coppa Italia semiprofessionista.

Tra il 1990 e il 1991 e, successivamente, tra 1993 e il 1997 ha guidato la Nazionale di Calcio a 5 italiana. Nel 1999 si è seduta sulla panchina della Nazionale italiana di calcio femminile.