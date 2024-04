Incidente Taormina, il 23enne Francesco Caruso non ce l’ha fatta: accolta donazione degli organi

Il cuore del giovane non ha retto e ha smesso di battere questa notte all'ospedale San Vincenzo, dove era ricoverato nel reparto di Rianimazione.

È morto Francesco Caruso, il 23enne di Letojanni rimasto ferito gravemente nello schianto frontale tra moto e scooter avvenuto sabato pomeriggio sulla Statale 114 a Taormina. Il suo cuore non ce l’ha fatta e ha smesso di battere stanotte all’ospedale “San Vincenzo”, dove il giovane era ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione.

In nottata si è concluso l’accertamento della morte cerebrale avviato dai medici vista l’assenza di risposta agli stimoli, lo stato di incoscienza e i segni di un danno cerebrale serio e irreparabile.

Morto Francesco Caruso: la donazione degli organi

Il giovane era un donatore di sangue e la famiglia ha accolto la proposta di donare gli organi, con un gesto di grande generosità e altruismo che salverà altre vite: di conseguenza sono state avviate le procedure per l’espianto dall’equipe coordinata dal dottor Giuseppe Bova del Centro regionale trapianti.

Francesco Caruso lavorava da poco tempo all’hotel Atlantis Bay di Taormina e sabato pomeriggio stava raggiungendo il posto di lavoro in sella al suo scooter. Al km 46,100 della SS 114, nella frazione Spisone, è avvenuto l’impatto frontale con un moto proveniente dalla direzione opposta, condotta da un 39enne di Santa Teresa di Riva rimasto ferito in modo meno grave.

Le condizioni di Francesco Caruso sono apparse subito gravissime e il quadro clinico non è mai migliorato, fino al tragico esito. Sull’incidente sono in corso le indagini della Polizia locale di Taormina.

I messaggi sui social

Diversi i messaggi di cordoglio sui social network, in merito alla morte del giovanissimo Francesco Caruso.

“Mi ricorderò sempre del tuo sorriso, di come siamo cresciuti insieme e mi ricorderò di te mentre raccogliamo i vermetti sotto le pietre per poi metterli nei bicchieri, o correre strade strade di Letojanni estati intere. Mancherai per sempre a tutti e nessuno mai ti potrà dimenticare! Ti voglio bene piccolo cucciolo, hai distrutto i cuori di tutti. Dai la forza a mamma e papà che lo meritano più di ogni altra persona!! Dai loro la forza ti prego!” scrive addolorata e incredula una parente.

“Che tristezza leggere questa tragica notizia. Un’insegnante vorrebbe sentire di voi alunni che dopo il diploma realizzate i vostri sogni, e tu Francesco ne avevi tanti da realizzare ancora. Non è giusto, non posso crederci e non posso accettare che per te sia andata così. Ti ricorderò seduto nel tuo banco in prima fila, con la tua simpatia e i tuoi occhi allegri, vivace ma educato sempre. Possa la terra esserti lieve giovane anima”. Queste le parole di un’insegnante del ragazzo.

Fonte foto: Facebook – Francesco Caruso