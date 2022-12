Morto in Francia oligarca russo Dmitry Zelenov, “Circostanze non chiare”

Secondo la stampa francese sarebbe deceduto a causa di un trauma cranico procuratosi dopo una caduta dalle scale

E’ morto nel sud della Francia l’oligarca russo Dmitry Zelenov. L’oligarca, che aveva 50 anni, si era recato a fare visita ad amici ad Antibes. Lo scrive il quotidiano Nice Matin citando il pubblico ministero di Grasse.

Aperta inchiesta sulle cause della morte

Secondo quanto riporta il portale di notizie Baza, vicino ai servizi segreti russi, Zelenov si sarebbe sentito male dopo cena e sarebbe deceduto in ospedale a causa di un trauma cranico procuratosi dopo una caduta dalle scale. La procura di Grasse precisa che l’oligarca è deceduto il 10 dicembre all’ospedale Pasteur di Nizza. Il pm ha spiegato che è stata aperta un’inchiesta, affidata alla Questura di Antibes, per accertare le cause della morte che ”non sono chiare”.