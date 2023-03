Morto Michele Rossiniello, il noto tiktoker “Il Naspi” aveva 39 anni

Dal suo approdo su TikTok aveva conquistato con la sua ironia migliaia di follower. Proprio loro hanno inondato con commenti di commozione i suoi video

È morto a 39 anni Michele Rossiniello, il popolare tiktoker noto con il nikname ‘Il Naspi’. Dal suo approdo su TikTok aveva conquistato con la sua ironia migliaia di follower. Proprio loro hanno inondato con commenti di commozione i suoi video, ultimo dei quali pubblicato sui social il 27 febbraio.

L’ultima clip

Nella clip Michele si preparava un panino e diceva: “Voglio stare bene con me stesso. Voglio essere solo felice in questo periodo“. I funerali si svolgeranno il 2 marzo nella chiesa del Sacro Cuore di Foggia, la sua città. Non specificate le cause della morte. Michele ‘Naspi’ lascia una moglie e due figli.