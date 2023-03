Precipita durante perizia, morto nel Messinese il geometra Nino Cilona

Ennesima morte sul lavoro in Sicilia, la vittima è Nino Cilona. Il cordoglio di chi lo conosceva: "Sarai sempre con noi".

C’è una comunità, quella di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, che non riesce a darsi pace per la prematura scomparsa di Nino Cilona, 42 anni, geometra.

L’uomo si è spento in queste ore all’ospedale Policlinico di Messina, dove si trovava ricoverato da ieri pomeriggio a seguito di una brutta caduta rimediata, a quanto pare, mentre era in corso una perizia.

Per Cilona si sono infatti rivelati fatali i traumi rimediati a seguito dell’impatto con il suolo. I dettagli sull’accaduto non sono ancora stati resi noti. L’uomo era sposato e sarebbe dovuto diventare padre tra qualche mese.

Il 42enne era tecnico fiduciario del Comitato FIGC di Barcellona Pozzo di Gotto per il quale effettuava l’omologazione dei campi sportivi così come richiesto dalla federazione.

“Sarai sempre al nostro fianco”

Cilona era pure dirigente della società sportiva APD Orsa Promosport. Sulla pagina ufficiale è stato pubblicato un post di cordoglio nel quale si ricorda la figura del 42enne, apprezzato per le sue doti umane e professionali.

“L’intera Società Orsa Promosport e tutti i suoi componenti e giocatori si stringe al proprio dolore e a quello della famiglia a cui porge le condoglianze ,per la prematura scomparsa del nostro amico, compagno di squadra e dirigente Nino Cilona. Sappi che sarai sempre ricordato e al nostro fianco, come lo sei sempre stato per aiutarci e sostenerci!”, si legge nel post social.

Fonte foto: Facebook – Nino Cilona