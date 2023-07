Incidente fatale con lo scooter, morto in Trentino il siciliano Salvatore Ingrassia: oggi i funerali

Oggi l'ultimo saluto di amici e conoscenti a Salvatore Ingrassia, 35enne originario della Sicilia morto in un incidente.

Scorrono le lacrime in Sicilia e in Trentino per la morte di Salvatore Ingrassia, 35enne originario di Trapani deceduto in un incidente stradale avvenuto venerdì 7 luglio lungo la strada che collega le località di Cavalese e Daiano.

Morte Salvatore Ingrassia, la ricostruzione

Il giovane era emigrato in Trentino quando era giovanissimo e da anni ormai risiedeva nella val di Fiemme. Appassionato di motociclismo, il ragazzo siciliano aveva conosciuto molti amici in Trentino, dove si era ormai stabilito.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il 35enne sarebbe incappato in un sinistro mentre si trovava a bordo del suo scooter. Il giovane al momento della caduta avrebbe battuto violentemente la testa, una circostanza che si è rivelata fatale.

All’arrivo dei soccorsi, Salvatore Ingrassia sarebbe stato già morto. Nell’incidente non sarebbero rimaste coinvolte altre persone. I funerali del ragazzo si svolgeranno oggi, lunedì 10 luglio alle ore 18, nella chiesa parrocchiale di Cavalese.

Fonte foto: Facebook – Salvatore Ingrassia