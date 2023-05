Morto Sebastiano Burgaretta, fu assessore e sindaco di Avola. Cuffaro: “Protagonista di Dc”

Sebastiano Burgaretta è stato uno degli esponenti di spicco della Democrazia cristiana ad Avola Cuffaro: "Grande uomo e politico".

Si è spento all’età di 90 anni Sebastiano Burgaretta, originario di Avola, storico senatore della Democrazia cristiana e politico di spicco del Siracusano.

Particolarmente legato alla sua città natale, Burgaretta è stato assessore ai Lavori Pubblici di Avola dal 1971 al 1976, mentre dal 1976 al 1992 ha ricoperto il ruolo di sindaco nel Comune siracusano, tra le fila della Dc. Dal 1986 al 2006 è stato inoltre deputato all’Ars con la Democrazia cristiana, il Centro Cristiano Democratico e con l’Unione dei Democratici Cristiani e di Centro.

Morte Burgaretta, il cordoglio di Cuffaro

“Come amico di sempre mi associo al dolore della famiglia e per conto della Dc esprimo sentite condoglianze per la morte del senatore Sebastiano Burgaretta, espressione piena dei principi democratici“, ha commentato Totò Cuffaro, ricordato l’esponente politico scomparso.

“È stato uno dei protagonisti più importanti della Democrazia cristiana, in Sicilia e in Italia, dedicando gran parte della sua vita al servizio delle Istituzioni prima come deputato e assessore regionale, poi come senatore della Repubblica”.

“Un grande uomo e un grande politico, ha scritto un pagina importante e genuina della storia politica siciliana e della Democrazia cristiana operando sempre con passione, lealtà e coerenza. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sincere condoglianze dalla Dc”, ha concluso Cuffaro.

Fonte foto: Facebook