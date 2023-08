Investito da un pullman in corso Italia a Catania, è morto lo scooterista ferito

Fatale l'impatto tra lo scooter e l'Interbus: in corso le indagini.

Ennesimo tragico incidente in Sicilia: è morto lo scooterista investito da un pullman dell’Interbus tra corso Italia e viale della Libertà a Catania.

L’incidente si era verificato la scorsa domenica, 6 agosto. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

Morto dopo l’incidente con un pullman in corso Italia

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto ieri mattina all’incrocio tra corso Italia e viale della Libertà, una delle zone centrali più note di Catania. Secondo una prima ricostruzione, in seguito all’impatto tra uno scooter e l’Interbus, il centauro sarebbe finito sotto il bus.

Immediati i soccorsi per l’uomo, rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito il malcapitato all’ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso. Purtroppo nelle scorse ore l’uomo è deceduto per i traumi riportati.

Sull’incidente indagano gli agenti della Sezione Infortunistica della polizia municipale etnea.

La tragedia di Marsala

Non si tratta dell’unico incidente mortale registrato in Sicilia nel fine settimana appena trascorso. A Marsala, in seguito a uno scontro con la sua Fiat Panda, è morto il 49enne Gaspare Arini. Fatale, purtroppo, l’impatto con un albero. In corso anche in questo caso le indagini per chiarire la dinamica del sinistro.

