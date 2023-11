Un motore elettrico di terza generazione

I gruppi Renault e Valeo hanno unito le competenze per creare una nuova generazione di motori elettrici

MILANO – I gruppi Renault e Valeo hanno unito le competenze per creare una nuova generazione di motori elettrici.

Entrambi hanno contribuito con il rispettivo “pezzo forte” (il rotore per il Gruppo Renault e lo statore per Valeo) e le competenze a livello di sviluppo tecnologico e produzione. La progettazione di questo motore elettrico ad alta tecnologia, denominato E7A, è attualmente in corso.

La competenza di Renault sta nella capacità di fornire, per il nuovo motore elettrico E7A, un’architettura all-in-one, per renderlo del 30% più compatto a parità di potenza rispetto ai motori attualmente montati su Mégane E-Tech Electric e Nuovo Scénic E-Tech Electric, ma anche di dotarlo di una tecnologia del rotore priva di terre rare, riducendo così la sua carbon footprint del 30%. Optando per il rotore avvolto invece della tecnologia a magneti permanenti, Renault offre al motore un miglior rendimento, ne garantisce l’approvvigionamento e si mantiene indipendente dai Paesi produttori di terre rare e magneti.

Questo motore elettrico di terza generazione contribuirà anche a ridurre il tempo di ricarica della batteria, sarà, inoltre, al tempo stesso potente ed efficiente, grazie allo statore fornito da Valeo. E7A erogherà fino a 200 kW: più potenza, senza dover ricorrere a più energia elettrica. Infine, si avvale della tecnologia Hairpin per l’assemblaggio dei fili di rame, una specializzazione di Valeo dal 2010.