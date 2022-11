Muore folgorato mentre cambia la presa elettrica, l’incredibile tragedia

Un uomo di 51 anni, Alessio Monti, ha perso la vita a causa di un incidente domestico, avvenuto in un palazzo di via Scali a Grugliasco, in provincia di Torino. Il 51enne, secondo quanto riporta “Today”, residente in uno degli appartamenti dello stabile, è stato trovato morto in casa dai carabinieri nel pomeriggio di martedì 22 novembre.

Secondo il medico legale intervenuto sul posto il decesso è stato dovuto a folgorazione. L’uomo stava cercando di sostituire una presa elettrica in una camera quando è stato raggiunto da una scarica che gli è stata fatale. Inutile, a quel punto, la presenza dei sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare la sua morte. A dare l’allarme erano stati i suoi parenti che non riuscivano a sentirlo da qualche ora.