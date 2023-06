Muore prima di diplomarsi alla scuola per adulti: compagni sostengono esame per lui

I 15 compagni di classe del povero Pasquale De Filippo, scomparso a soli 56 anni, hanno deciso di omaggiarlo in questo modo

Un gesto meraviglioso quello compiuto da una quindicina di studenti di Perito Agrario per adulti del Cpia ad Asti.

Gli alunni infatti hanno conseguito la maturità al posto di un loro compagno di classe, Pasquale de Filippo, scomparso recentemente a soli 56 anni.

L’uomo si era iscritto nuovamente a scuola nel settembre 2020 col sogno di diplomarsi ma non ci è riuscito a causa di una grave malattia che lo ha portato alla morte il 19 gennaio 2022.

I compagni hanno deciso così di omaggiarlo e di quindi sostenere l’orale al suo posto davanti alla commissione d’esame ottenendo un diploma ad honorem per De Filippo.

I compagni: “Glielo avevamo promesso e abbiamo mantenuto la parola”

Durante l’esame, gli studenti – come riporta il portale News prima – hanno descritto Pasquale, rendendo omaggio a lui e alla sua famiglia e raccontando la sua vita e i suoi desideri. “Glielo abbiamo promesso alla veglia funebre e ora siamo qua per mantenere la parola data”, ha dichiarato a La Stampa una compagna, Giulia Bianco, durante la cerimonia, in cui è stato lasciato un banco vuoto per Pasquale davanti alla commissione.