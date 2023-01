Musei, Sangiuliano “Mi impegnerò per apertura anche a Pasqua e Ferragosto”

"Ci attrezzeremo perché venga riconosciuta al personale un'indennità particolare, in virtù del giorno festivo", ha detto il ministro

“Le aperture festive sono una mia battaglia: dopo Natale mi impegnerò per aprire anche il giorno di Pasqua e a Ferragosto“. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ospite della trasmissione ‘Quante Storie’ su Rai 3.

Il ministro: “Venga riconosciuta al personale un’indennità particolare”

“Ci attrezzeremo perché venga riconosciuta al personale un’indennità particolare, in virtù del giorno festivo, ma non posso accettare che un turista cinese o americano investa 20.000 dollari per portare la famiglia in Italia e poi trovi il Colosseo chiuso”, ha detto il ministro.