Musei, Sangiuliano: “Sì a biglietti per monumenti, tutelare costa tantissimo”

“Conservare, preservare, come ci impone la Costituzione, tutto il patrimonio” culturale italiano “costa tantissimo: è bene che cominciamo, moderatamente, a far pagare le nostre bellezze”: oltre al Pantheon a Roma “penso si pagherà” per l’ingresso in altri monumenti, “come è in Francia o in altre parti del mondo. Legittimamente tutto viene pagato perchè occorre preservare e tutelare”. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a `Mattino Cinque News` su Canale 5.

Sugli ingressi nei musei, nei monumenti e nei luoghi di cultura pubblici, ha ricordato, “abbiamo una estensione gratuita molto ampia. Dedichiamo una domenica gratuita per l’accesso a tutti i musei una volta al mese. A queste ho aggiunto tre date simbolo della storia nazionale, 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre. Inoltre tutti i giovani dell’Unione europea fino ai 18 anni non pagano nulla per accedere ai musei, mentre i ragazzi fino ai 25 anni pagano solo 2 euro. Quindi noi riconosciamo un welfare dei musei molto ampio e esteso, per il resto è giusto che questi beni vengano pagati perchè conservarli e tutelarli costa tantissimo. Quello che dobbiamo fare, e ci stiamo impegnando a farlo, è ampiare ed elevare la qualità dei servizi”.