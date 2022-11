Musica strumento di pace, al Massimo di Palermo concerto Orchestra Kharkiv

Concerto realizzato per creare spazio di residenza artistica dedicato ai musicisti ucraini e valorizzare musica nella costruzione della pace

Affermare il ruolo della musica e delle arti nella costruzione della pace. Con questo obiettivo, domani, martedì 22 novembre, alle 20.30, al Teatro Massimo di Palermo andrà in scena il concerto dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Kharkiv, diretta da Dmytro Morozov. Parte del programma ‘Open doors for Ukraine’, il concerto è realizzato dal Teatro Massimo con il sostegno del Ministero della Cultura per creare uno spazio di residenza artistica dedicato ai musicisti ucraini e valorizzare il ruolo della musica e delle arti nella costruzione della pace.

A esibirsi l’Orchestra del Teatro dell’Opera “M.V. Lysenko” di Kharkiv che, nonostante la complessità della situazione determinata dall’aggressione russa, ha continuato le sue attività programmando concerti nei rifugi antiaerei di Kharkiv e organizzando tournée in Europa con i principali artisti ucraini per affermare la condivisione di valori culturali comuni. Sul podio dell’Orchestra di Kharkiv dirige il Maestro Dmytro Morozov, insignito del titolo di ‘artista benemerito dell’Ucraina’.

Con un programma che spazia dall’opera italiana e francese al repertorio ucraino. A esibirsi i sei solisti Olesya Misharina, Yulia Piskun, Olena Shyriaieva (artista benemerita dell’Ucraina), Yulia Antonova (soprani), il baritono Mykyta Marynchak e il basso Vyacheslav Strelkov. L’ingresso è gratuito e riservato agli abbonati alla stagione di opere, balletti e concerti 2022/2023 del Teatro Massimo. I biglietti-invito sono disponibili in biglietteria sino ad esaurimento posti.