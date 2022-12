Proroga mutuo giovani under 36: risparmio fino a 130 euro al mese, ecco come ottenerlo

Grazie a un emendamento del governo è stata posticipata al 31 dicembre la scadenza per i prestiti a tasso fisso al 100% con la garanzia Consap, che prevedono interessi più contenuti

Mutuo giovani prima casa, arriva la proroga per gli under 36: quanto si risparmia. Grazie a un emendamento del governo è stato posticipata al 31 dicembre la scadenza per i prestiti a tasso fisso al 100% con la garanzia Consap, che prevedono interessi più contenuti. In questo modo, tutti coloro che rientrano nei requisiti d’età potranno risparmiare fino a 130 euro al mese. La misura era svanita a seguito del rialzo dei tassi Bce, che aveva fatto sparire questi strumenti dal mercato.

Mutui prima casa per under 36, come funziona

Il meccanismo attualmente in vigore prevede, di fatto, un aumento del tasso massimo a cui potranno essere proposti i mutui fissi agevolati tramite Fondo Consap. Il tetto viene stabilito trimestralmente da Banca d’Italia attraverso il cosiddetto Tegm (Tasso Effettivo Globale Medio), che sarà pari al 3,2% fino a fine anno.

La novità ha introdotto un adeguamento tecnico, legato al rialzo dei tassi Bce che hanno fatto salire i tassi dei mutui. Con la nuova norma, la soglia massima è stata innalzata di circa un punto percentuale al 4,2% alle attuali condizioni di mercato.

Mutui prima casa per gli under 36, i vantaggi

Questa novità ha dato alle banche la possibilità di proporre agli under 36 anche i mutui agevolati a tasso fisso al 100%.

Secondo Facile.it, come riporta in un articolo Skytg24: “oggi per un mutuo fisso al 100% senza agevolazione i tassi (Taeg) disponibili online partono, in caso di finanziamento di 180 mila euro in 25 anni, dal 4,63% con una rata di circa 995 euro. Con il nuovo meccanismo previsto dal Decreto Aiuti-ter valido fino al 31 dicembre 2022 dall’inizio del mese le banche sono tornate a proporre prestiti 100% agevolati con tassi online che partono, per la stessa tipologia di finanziamento, dal 3,36% (valore al di sotto del massimo calcolato) e una rata di circa 866 euro”.

Risparmio fino a 130 euro al mese, ecco come

Accedendo quindi alle agevolazioni garantite dal Fondo Garanzia Prima Casa (Consap) è possibile risparmiare quasi 130 euro rispetto a chi sottoscrive il medesimo mutuo, non godendo però dei vantaggi (la simulazione è realizzata su un finanziamento da 180 mila euro da restituire in 25 anni). La formula per i giovani è interessante. Ecco perché in questi ultimi giorni da parte degli under 36 sono aumentate le richieste di mutuo agevolato.

La scadenza per presentare la domanda è il 31 dicembre, cosa succede dopo

L’appuntamento di dicembre potrebbe essere l’ultima opportunità. Si legge ancora nell’articolo di Skytg24: “In attesa di vedere nel concreto cosa verrà rinnovato con la manovra fiscale, se l’Esecutivo non interverrà, a partire dal 1° gennaio 2023, non solo il nuovo meccanismo non sarà più in vigore ma il Fondo di garanzia prima casa Consap passerà dall’attuale 80% al 50%, determinando la fine per tutti i mutui agevolati dedicati agli under 36”.