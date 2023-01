Da Naro un serrato confronto sulla sanità locale

Costituita un’apposita commissione per affrontare le criticità dei servizi rivolti ai cittadini. Via a una concertazione con i sindaci del comprensorio sul Barone Lombardo di Canicattì

NARO (AG) – Si è insediata nei giorni scorsi in Comune la Commissione destinata a occuparsi dell’assistenza sanitaria nel territorio comunale, formata dal sindaco Maria Grazia Brandara, dal presidente del Consiglio comunale Lillo Valvo e dal consigliere comunale Lillo Licata, che ne è stato anche forte promotore.

“È stato un incontro molto proficuo – ha affermato il sindaco Brandara – durante cui sono stati affrontati i temi che interessano la collettività, in particolare quelli riguardanti l’ospedale e il Pronto soccorso di via don Guanella. Si è concordata una comune levata di scudi a difesa dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, che è oggi alle prese con la gravissima situazione determinata dall’ormai insostenibile carenza di medici”.

“Una situazione – ha aggiunto il vertice dell’Amministrazione comunale – che comporta oggi pesanti ripercussioni sulla sopravvivenza di molti reparti, primi fra tutti quelli d’emergenza a partire ovviamente dal Pronto soccorso che, a causa dei tanti pensionamenti, non può assicurare all’utenza idonei servizi”.

“Con il consigliere Licata – ha concluso Brandara – abbiamo convenuto che è opportuno per l’ospedale l’organizzazione di un incontro con tutti i sindaci dell’hinterland che afferiscono all’ospedale di Canicattì, così come chiederemo un incontro con il commissario dell’Asp Mario Zappia per trovare soluzione alla carenza di personale del pronto soccorso. Una linea comune, al di là degli schieramenti, a difesa dei cittadini”.