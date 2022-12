Furto in casa di campagna, ladri fanno “scorta” di armi: indagini in corso

Sono in corso le indagini sul furto di una cassaforte con all'interno delle armi, avvenuto a Naro (provincia di Agrigento).

Ennesimo furto nell’Agrigento: dei ladri si sono introdotti in una casa di campagna di Naro e hanno rubato una cassaforte con delle armi per poi fuggire.

Sono in corso le indagini sul caso, avvenuto in un’abitazione nei pressi di un ex casello ferroviario della città.

Naro, furto in casa di campagna: indagini in corso

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi sarebbero riuscirti a introdursi nell’abitazione indisturbati e a portare via una cassaforte. All’interno c’erano le armi del proprietario dell’abitazione: una pistola carico 28, due fucili calibro 12, una doppietta calibro 16 e un fucile calibro 20.

Si tratterebbe di armi detenute legalmente e custodite dal legittimo proprietario proprio nella cassaforte della casa di campagna a Nato.

Dopo l’amara scoperta, l’uomo ha fatto immediatamente scattare la denuncia per il furto subìto. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.

