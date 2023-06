Nasce a Catania una “coalizione” per il lavoro

Durante la giornata conclusiva di “Make in south” presso “Isola” è stata lanciato un network di attori territoriali per generare opportunità occupazionali

CATANIA – Responsabilità vuol dire non tirarsi indietro di fronte a sfide che appaiono impossibili. E se la sfida in questione è generare opportunità di lavoro che rendano finalmente il Sud una meta attrattiva per i giovani, riuscendo al contempo a diffondere nuove consapevolezze nel tessuto imprenditoriale, allora muovere il primo passo diventa ancora più importante. È quello che sta facendo Isola Catania, mettendosi alla testa di una nuova aggregazione di attori territoriali chiamata Coalizione competenze e Lavoro, annunciata il 22 giugno durante la giornata conclusiva di Make in South Summer Edition, il festival organizzato dall’impresa sociale e impact community hub catanese con il supporto di ManpowerGroup e Unicredit.

“Di fronte a temi complessi – ha dichiarato Antonio Perdichizzi, ceo e founder di Isola Catania – servono risposte adeguate. Una delle criticità più evidenti nella nostra terra è quella dell’asimmetria tra domanda e offerta di lavoro. Questa non può essere ricomposta grazie all’azione di un singolo soggetto. Sono necessari uno sforzo e una visione comuni, che confluiscano nell’istituzione di un tavolo permanente. In quanto impresa sociale, Isola si trova in una posizione privilegiata per favorire l’incontro di professionalità, idee e energie necessarie a trovare le soluzioni di cui il territorio ha bisogno. Per tale motivo, abbiamo deciso di prenderci carico di iniziare questo percorso e vogliamo rivolgere a tutti gli altri stakeholder l’invito a farne parte”.

E già non manca l’entusiasmo di chi non ha atteso per dare il suo appoggio all’iniziativa. Si tratta di ManpowerGroup, multinazionale leader nelle innovative workforce solutions: “Fin dall’inizio – ha dichiarato Anna Gionfriddo, amministratrice delegata di ManpowerGroup Italia – abbiamo creduto e sostenuto Isola, per dare un contributo allo sviluppo tecnologico e del lavoro in Sicilia e in particolare a Catania, uno dei poli dell’innovazione in cui vediamo crescere sempre più le aziende insieme al territorio e dove la ricerca di talenti specializzati è tra le più strategiche. Oltre a Make in South Summer Edition 2023, occasione di incontro e dialogo con persone, aziende, istituzioni, ci impegniamo nel progetto ‘Coalizione per le competenze e il lavoro’ perché è necessario trovare soluzioni alle complessità del mercato del lavoro e al mismatch che stiamo vivendo, più che mai in questo momento, anche nelle regioni del Sud Italia. Per questo motivo la nostra presenza in Isola è ancora più concreta: con Manpower ed Experis – il nostro brand IT – avremo uno sportello flagship per essere ancora più vicini ai candidati e allo stesso tempo un innovation hub per le aziende. Siamo convinti che Isola e i progetti che stiamo sviluppando sul territorio locale siano un’occasione unica per un futuro del lavoro sostenibile”.

Le attività della nascente Coalizione prenderanno le mosse dalla consapevolezza che i problemi del mondo del lavoro di oggi hanno radici lontane. Per questo motivo, nei numerosi momenti di confronto previsti durante il corso dell’anno, saranno coinvolti attori provenienti dai mondi più diversi: dalle Università al mondo dell’impresa, passando per gli attori politici. L’obiettivo non è appena mappare i bisogni e coordinare il lavoro, ma rendere applicativi degli interventi trasversali, che affrontino anche le questioni della didattica scolastica e delle soluzioni che possano rendere attrattive le aziende del territorio. Su questa medesima direttrice, sono già previste altre due declinazioni del progetto Coalizione: una, che avrà luogo a settembre, focalizzata sulla scuola e un’altra, da tenersi a dicembre, sull’imprenditorialità.

La speranza, insomma, è quella di istituire e veicolare un modello vincente. Che, in effetti, ha già iniziato a dare i suoi frutti. È il caso di Digitouch, impresa di successo nel settore del digital marketing presente a Milano, Lissone (MB) e Roma e che a Catania ha assunto oltre 50 persone, aprendo una sede proprio negli spazi di Isola: “Uno dei fattori vincenti della nostra sede di Catania – ha spiegato Benedetta Parziale, responsabile delle Risorse Umane – è stato lo stretto rapporto con il mondo dell’Università. In questo modo siamo riusciti ad intercettare i migliori talenti delle discipline Stem per aiutarci a sviluppare il nostro ramo tech. Nel frattempo, siamo in costante dialogo con gli studenti e i docenti, fornendo loro uno sguardo dall’interno sul mondo del lavoro e su quali siano le skill maggiormente ricercate”.

A testimonianza di quanto centrale sia il tema delle skill, in aggiunta alla presentazione della Coalizione Competenze e Lavoro, la giornata di Make in South ha ospitato Learn Work Enjoy, una tre ore dedicata alla formazione gratuita offerta da Opinno sui servizi cloud di Amazon Web Services a 50 ragazzi. L’evento è stato anche occasione per due annunci importanti che si innestano sulla volontà di generare opportunità per i giovani che ne sono sprovvisti: “Da settembre – ha spiegato Silvia Amato, coo di Opinno Italy – prenderà il via AWS Re/Start, un corso di 400 ore offerto gratuitamente da Amazon Web Services e Tree School, che non solo offrirà ai partecipanti competenze verticali sui sistemi Cloud di AWS, tramite lezioni frontali, pratiche e challenge, ma li metterà poi in contatto con realtà aziendali. A questo progetto, farà seguito un’altra opportunità di formazione dedicata alle tematiche IT e alle soft skill, necessarie per avere maggiori chance di successo nella ricerca di un posto di lavoro”.