Natale a Messina, iniziative per l’isola pedonale tra promozioni, navette e abbonamenti per Ztl

Con l’avvio dell’isola pedonale a Messina, tra l’otto dicembre e l’otto gennaio, Atm Spa, in collaborazione con l’amministrazione comunale sta avviando numerose iniziative speciali per favorire la mobilità e promuovere le iniziative legate alla pedonalizzazione. Previsti sconti specifici per i parcheggi Cavallotti, Villa Dante, via La Farina (Fosso), San Raineri, Zir e Annunziata che potranno essere utilizzati a un costo giornaliero di 2,50 euro.

Le navette

Saranno istituite anche delle navette che collegheranno l’area pedonale con i parcheggi. Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 16 alle 24. Sarà gratuito per chi lascerà il proprio veicolo nei parcheggi interessati. Nei giorni feriali i bus avranno una frequenza di 20 minuti, mentre nei giorni festivi e prefestivi di 10 minuti.

La prima navetta collegherà la struttura di Villa Dante e il parcheggio del Mercato Zaera con l’area pedonale nei pressi dell’intersezione con la Via Santa Cecilia. La seconda navetta collegherà il parcheggio Cavalcavia, con il Terminal Cavallotti e piazza Cairoli.

Confermata anche l’apertura h24 nei giorni venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi del parcheggio “Fosso” di via La Farina e del parcheggio del Mercato Zaera.

A questo si aggiungono le nuove iniziative promozionali per il parcheggio e i nuovi abbonamenti scontati per il trasporto pubblico locale per dipendenti pubblici e privati che con una riduzione del 30% vogliono ulteriormente incentivare la nuova visione della mobilità sostenibile a Messina. I dipendenti potranno infatti acquistare un abbonamento annuale al costo di 180 euro, coloro che lavorano per un ente pubblico potranno farlo autonomamente dall’app Atm MovUp mentre i dipendenti delle ditte private dovranno rivolgersi al loro datore di lavoro che dovrà compilare un form dedicato sul sito di Atm.

Abbonamento Ztl

Altra iniziativa fortemente voluta dalla cittadinanza è l’abbonamento per la sosta nella Ztl, finalmente possibile e non limitata al periodo natalizio. Gli utenti, tramite Atm MovUp e le app dei partner, potranno acquistare tre diverse tipologie di abbonamento: trimestrale a 269 euro, semestrale a 538 euro e annuale a 942 euro.