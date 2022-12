“Natale insieme” a Palermo: giornata di inclusione, confronto e divertimento

Si è tenuta a Palermo l’iniziativa rivolta ai bambini dai 6 ai 15 anni organizzata dalla Commissione Attività Sociali della III Circoscrizione

Si è tenuta oggi, a Palermo, la manifestazione “Natale Insieme”, l’iniziativa rivolta ai bambini dai 6 ai 15 anni organizzata dalla 1° Commissione Attività Sociali della III Circoscrizione. I piccoli hanno trascorso qualche ora impegnati in laboratori ricreativi e giochi senza frontiere e si sono divertiti nel vedere l’esibizione del “Mago Molla” prima della foto ricordo con Babbo Natale.

Inclusione, confronto e divertimento

Una giornata che ha promosso l’inclusione, il confronto, il divertimento, che ha visto presenti i bambini delle comunità delle varie borgate della Terza circoscrizione. “Insieme a loro, dopo questi anni di restrizioni per la pandemia, abbiamo ripreso a ridere con spensieratezza, mancava da parecchio.

Questa è solo una delle attività che abbiamo in mente e che proporremo per far sì che un ambito complesso e importante come il sociale, venga rivalutato e promosso come merita”, spiegano i componenti della I° commissione alle attività sociali.

Il Presidente della commissione Giuseppe Marcianò ringrazia “l’intera Circoscrizione e il Presidente Gioacchino Vitale per aver approvato la manifestazione; l’onorevole Fabrizio Ferrara per la sua presenza; l’Istituto S.Giuseppe figlie della Croce che ci ha ospitato; l’associazione “Il Sottomarino” ; tutti i volontari che hanno permesso, con il loro lavoro e il loro entusiasmo, di trascorrere una splendida mattinata, in particolare Viviana Vacca e Giuseppe Glorioso.